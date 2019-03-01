Büyükelçi'den, Ukrayna'yı Ziyaret Edecek Vatandaşlara Uyarı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Türkiye'yle Ukrayna arasında pasaportsuz, modern kimlik kartlarıyla seyahat imkanının başlamasından sonra karşılıklı turist sayısında artışın görüldüğüne, fakat diğer taraftan, sınır kapılarında sorunların da arttığına dikkat çekerek, Ukrayna'yı ziyaret edecek Türk vatandaşlarının, yanlarında bazı belgeleri mutlaka bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya kısa bir süre önce güven mektubunu sunarak Ukrayna'daki görevine resmen başlayan Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Kiev'deki Türk basın mensuplarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, iki ülke ilişkilerine değinen Büyükelçi Güldere, geçen yıl 1 milyon 400 bin Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, buna karşılık 200 bin Türk vatandaşının Ukrayna'yı ziyaret ettiğini belirtti. İki ülke arasında önce turistik ziyaretlerde vizesiz döneme geçildiğini, daha sonra vizesiz kalış süresinin 90 güne çıktığını, son olarak da iki yıl önce pasaportsuz, çipli kimlik kartlarıyla giriş uygulamasına başlandığını hatırlatan Büyükelçi Güldere, diğer taraftan, Ukrayna'nın AB ile yaptığı bazı anlaşmalardan ve üstlendiği yükümlülüklerden ötürü, Ukrayna'ya girişlerde Türk vatandaşlarının bazı sorunlarla karşılaştığına dikkat çekti.

"İKİ AYDA 400 TÜRK VATANDAŞI GERİ GÖNDERİLDİ"

Ukrayna'nın AB karşısında üstlendiği yükümlülükler nedeniyle bazı yabancı ülke vatandaşlarının Ukrayna'yı Avrupa Birliği ülkelerine yasadışı giriş için bir geçiş yeri olarak gördüklerini hatırlatan Büyükelçi Güldere, bu nedenle Ukrayna makamlarının, ülkeye giren yabancı ülke vatandaşlarına karşı hassas olduğunu ve son bir yılda, daha da hassas hale geldiğini söyledi. 2019 yılının sadece ilk iki ayında Ukrayna sınır güvenlik görevlilerinin ülkeye giriş yapmak isteyen 400 Türk vatandaşını geri gönderdiğini söyleyen Büyükelçi Güldere, Ukrayna'yı ziyaret etmek isteyen Türkler'in, yanlarında mutlaka dönüş biletini ve otel rezervasyon belgelerini bulundurmaları gerektiğini söyledi. Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin internet sitesini de ziyaret ederek, burada gerekli bilgileri alabileceklerini dile getirdi. Büyükelçi, bu belgeler olmadığı takdirde Ukrayna makamlarının Türk vatandaşlarını "potansiyel göçmen" olarak görüp geri gönderebildiklerini ve bu esnada kendilerinin müdahale imkanının hemen hemen bulunmadığını ifade etti.

"UKRAYNA'DAKİ VATANDAŞLARIMIZA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ukrayna'da 20 bine yakın Türk vatandaşının sürekli olarak ikamet ettiğine değinen Büyükelçi Güldere, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'ndeki personel sayısının fazla olmaması nedeniyle, hali hazırda bütün telefon başvurularına hemen yanıt verilmesinin zor olduğunu belirtti. Büyükelçiliğe elektronik posta yoluyla yapılan başvuruların aynı gün içinde yanıtlandığına dikkat çeken Güldere, telefon yoluyla yapılan başvuruların pek çoğunda, vatandaşların sorularının yanıtlarının bulunduğuna işaret etti. Güldere, vatandaşların bu hususları göz önünde bulundurmasının, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının hepsine himaye ve destek sunmasına imkan vereceğini söyledi. Türk Büyükelçiliği'ni Türk vatandaşlarına himaye ve destek sunma imkanından mahrum kalmak istemediğini belirten Büyükelçi Güldere, "Biz, vatandaşlarımızla böyle bir bağlantıyı, onlardan daha fazla istiyoruz", diye konuştu. - Kerem

Kaynak: DHA