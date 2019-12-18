Büyükelçi Demirer'in tercihi "Sarıkamış Şehitleri anısına" oldu
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Büyükelçi Demirer'in tercihi "Sarıkamış Şehitleri anısına" oldu

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:16
Büyükelçi Demirer'in tercihi

'nin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Demirer, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Demirer, kategorisinde, Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", kategorisinde yine Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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