Büyükelçi Çakıralp Tunus Başbakanı Buden ile ikili ilişkileri görüştü - Haberler
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Büyükelçi Çakıralp Tunus Başbakanı Buden ile ikili ilişkileri görüştü

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Büyükelçi Çakıralp Tunus Başbakanı Buden ile ikili ilişkileri görüştü

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ile Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ile Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Buden'in Büyükelçi Çakıralp'i salı günü kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kasba'daki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ve bölgesel düzeyde konuların ele alındığı kaydedildi.

Tunus'ta Başbakan Buden'in kurduğu yeni hükümet 11 Ekim'de yemin ederek göreve başlamıştı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çakıralp, yeni hükümetin kurulmasının ardından 27 Ekim'de Eğitim Bakanı Fethi es-Selavti, 8 Kasım'da ise Savunma Bakanı Imad Memiş ile bir araya gelmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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