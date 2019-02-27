Büyükelçi Çakıl Lübnanlı Bakanları Ziyaret Etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnanlı bakanları ziyaret ederek iki ülke arasındaki iş birliği yollarını görüştü.

Büyükelçi Çakıl, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hasan'ı başkent Beyrut'taki makamında ziyaret ettikten sonra basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Başbakan Saad el-Hariri hükümetine desteklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Hasan'dan birkaç saat önce de Sanayi Bakanı Vail Ebu Faur ile bir araya geldiğine işaret eden Çakıl, görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme yollarının ele alındığını kaydetti.

Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Büyükelçi Çakıl'ın Bakan Hasan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ettiği aktarıldı.

Lübnan'daki gelişmelerin yanı sıra ortak konuların görüşüldüğü ifade edilen açıklamada, Lübnan-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güvenlik ve belediyecilik düzeyinde geliştirilmesine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan'da 31 Ocak'ta kurulan ulusal birlik hükümetinin Başbakanı Saad el-Hariri'ye geçen hafta tebrik ziyaretinde bulunmuştu. Çakıl, yeni kabine üyesi bakanları ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA