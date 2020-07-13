Büyükelçi Çakıl Lübnan'ın Hasbaya bölgesini ziyaret etti
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Büyükelçi Çakıl Lübnan'ın Hasbaya bölgesini ziyaret etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Hasbaya bölgesini ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl Lübnan'ın Hasbaya bölgesini ziyaret etti
13.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:59

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'ın güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Hasbaya bölgesini ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın, Türkiye'nin Beyrut Askeri Ataşesi Albay Bayram Büyan ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü İbrahim Furkan Özdemir ile Nebatiye vilayetine bağlı Hasbaya bölgesindeki beldeleri gezerek yetkililerle görüştü.

Büyükelçi ve beraberindekiler, Lübnan'ın yanı sıra Suriye, Ürdün ve bölgenin diğer bazı ülkelerinde yaşayan Dürziler için en kutsal mekan sayılan Beyyada Hulvet Makamı'nda Dürzi şeyhleri ile tanışma ziyaretinde bulundu.

Türk heyet, Hasbaya Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanı Sami Safadi ile birlik üyelerinin yanı sıra Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi temsilcisi Şefik İlvan ve bölge sakinleri tarafından karşılandı.

Dürzilerin dini liderleri, Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze kadar Türk halkıyla Dürziler arasındaki yakınlaşma ve iş birliğinin altını çizerek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki insancıl tutumunu takdir ettiklerini vurguladı.

İlerlemeci Sosyalist Partisi temsilcisi İlvan da Türkiye'nin Lübnan ve bölgeye yönelik tutumundan övgüyle söz etti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde korumaya aldığı İdlib bölgesinde Dürzi köylerin de olduğunu dile getiren İlvan, Türk hükümetinden bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bölgedeki masum sivilleri korumalarını beklediklerini söyledi.

Kalkınma projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Büyükelçi Çakıl, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Dürzi lider Velid Canbolat'ın davetine icabetle Hasbaya, Mecidiye bölgesini ziyaret ettiklerini belirtti.

Temasları kapsamında Dürzi dini liderlerle bir araya geldiklerini aktaran Çakıl, ayrıca Hasbaya Belediye Başkanı ve Hasbaya Bölgesi Belediyeler Birliği ile görüştüklerini ifade etti.

Çakıl, şunları kaydetti:

"Ziyarette, Türkiye'nin bölgeye yönelik gerçekleştirebileceği kalkınma projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Beraberimde TİKA, YEE temsilcileri ile büyükelçiliğimizin diğer mensupları olduğu halde gerçekleştirdiğim ziyaret son derece yararlı olmuştur. Özellikle Dürzi toplumunun dini liderleriyle görüşmemiz son derece sıcak bir atmosferde cereyan etmiştir."

Kaynak: AA

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