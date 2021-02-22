Büyükelçi Çakıl'dan Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye veda ziyareti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, veda ziyaretleri kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede, Lübnan ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

Lübnan'daki görevinin sona ermesi münasebetiyle veda ziyaretinde bulunduğunu kaydeden Çakıl, Berri ile Türkiye ve Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel durumu görüştüklerini belirtti.

"Meclis Başkanı Berri, Lübnan'da görev yaptığım süre zarfında iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için gösterdiğim çabalardan dolayı teşekkür ederek, her zaman Lübnan'ın bir dostu olarak beni hatırlayacaklarını söyledi." diyen Çakıl, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye verdikleri önemden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi