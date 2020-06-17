Büyükelçi Bozkır BM sistemindeki en üst düzeyli görevi üstlenecek
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Büyükelçi Bozkır BM sistemindeki en üst düzeyli görevi üstlenecek

Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75.

Büyükelçi Bozkır BM sistemindeki en üst düzeyli görevi üstlenecek
17.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:46

Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı seçildiğini ve BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstleneceğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Bozkır'ın, oylamaya katılan ülkelerin ezici çoğunluğunun tam desteğini alarak BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Bozkır'ın bir yıl boyunca yürüteceği görevi 15 Eylül 2020'de devralmasının öngörüldüğü belirtilerek, "BM tarihinde ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, BM sistemindeki bu en üst düzeyli görevi üstlenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını 2014 yılında açıkladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl 17 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, Türkiye'nin Büyükelçi Bozkır'ı aday gösterdiğini tüm dünya kamuoyuna duyurduğu hatırlatılan açıklamada, Bozkır'ın, seçim sürecine tek aday olarak katıldığı da vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BM Genel Kurulu, BM üyesi tüm ülkelerin eşit biçimde temsil edildiği, bu bakımdan uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olma özelliği taşıyan en önemli karar organıdır. BM Genel Kurulu'nun sorumluluklarını etkin ve kararlı biçimde yerine getirmesi, BM'nin görevleri açısından kilit niteliğindedir.

Genel Kurul Başkanı, tüm bu süreçte liderlik görevi üstlenmekte, çok taraflılığı ve iş birliğini ön plana çıkaran bir bakış açısıyla, BM üyesi ülkelerin küresel sorunlara ve bunların çözüm yollarına dair kararlar almasında uzlaştırıcı bir rol oynamaktadır. Büyükelçi Bozkır'ın, Genel Kurul Başkanlığı görevini, BM teşkilatının kuruluşunun 75. yıl dönümünde ve BM sisteminin Kovid-19 salgınına karşı etkin mücadele yöntemleri aradığı zorlu bir dönemde üstlenecek olması ayrı bir önem taşımaktadır.

Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Bozkır'ın, bu saygın sorumluluğu başarıyla yerine getireceğine, dünya barışı ve istikrarına ve içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemin aşılmasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

"Çalışmalarının destekçisi olacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bozkır'ı Twitter'dan paylaştığı mesajla tebrik etti.

Çavuşoğlu mesajında, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aday gösterdiğimiz Büyükelçi Bozkır, üye ülkelerin büyük desteğiyle BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçildi. Türkiye'nin saygın konumunu ortaya koyan bu gurur verici başarıdan dolayı Volkan Ağabeyi kutluyorum. Çalışmalarının destekçisi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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