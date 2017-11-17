Büyükelçi Berger ve Tuba Büyüküstün Mülteci Okulunda

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve UNICEF'in 'İyi Niyet Elçisi' sinema ve dizi oyuncusu Tuba Büyüküstün, Kilis'te AB desteğiyle kurulan mülteci okulunun açılış törenine katıldı. Açılış sonrası sınıfları ziyaret eden Berger, Büyüküstün ve beraberlerindeki heyet Suriyeli minik öğrencilerle sohbet ederek yoğun ilgi gösterdi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli öğrencilerin bu ziyaretten duydukları mutluluk ise gözlerinden okundu.



Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Berger, Büyüküstün'e hitaben, "Bugün burada bizimle birlikte bu açılışa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Önceki gün Osmaniye'de okulların temel atma törenine katılmıştık, bugün de bu okulumuzun açılışına katıldık. Öğrencileri ziyaret ettik. Bu tür etkinliklerde yanımızda olmanız bizi çok mutlu etti. Ama en önemlisi tabi ki Suriye'deki çatışma ortamı ve savaşın sona ermesi" dedi.



Büyükelçi Berger'in eşi Marilena Berger de Avrupa Birliği desteğiyle kurulan okulun açılışında ve öğrencileri ziyarette kendilerini yalnız bırakmayan UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün'e teşekkür ederek, çiçek taktim etti. Berger aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okul müdürü Mustafa İsal'e de çiçek taktim ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.



(Orhan Erkılıç /İHA)