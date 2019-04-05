Büyükelçi Berger, Uluslararası U12 İzmir Cup'ın Açılışına Katıldı

İZMİR'de, Altınordu Futbol Kulübü'nce bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup'ın açılışı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı törenle yapıldı. Berger, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin eğitimine çok önem verdiklerini söyledi. AB projesi olarak Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan AB Dayanışma Takımı da Selçuk ilçesindeki U12 İzmir Cup'a katıldı.

Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlenen U12 İzmir Cup'ın açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turnuvaya 24 ülkeden 72 takım katıldı. Binlerce futbolsever ve 1300 çocuk, turnuva alanını karnaval yerine dönüştürdü. 3 gün devam edecek organizasyonda Milan, Parma, Lazio, Manchester City, Chelsea, Monaco, Valencia, Ajax, Lyon, Valencia, Porto, Benfica, PSV, Celtic, Rangers, Marsilya ve Zenit gibi Avrupa futbolunun en önemli kulüpleri yer alıyor. İzmir Cup'ta toplam 354 maç yapılacak.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in de katıldığı açılışta konuşan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Her şey hayal etmekle başlar. Biz yıllar önce sekiz takımla yola çıktık ve bugün 72 takım İzmir'de. Çocuklar için her şeye değer" dedi.

BAŞLAMA VURUŞU BERGER'DEN

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, başlama vuruşunu protokolle birlikte yaptı. Daha sonra U12 İzmir Cup Karma Takımı ile basın mensupları gösteri maçı yaptı. Müsabakada Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncusu Metin Tekin de yer aldı.

Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Berger, "Bizim zaten Türkiye'deki Suriyeli mültecilere verdiğimiz desteğin odaklandığı en temel alanlardan bir tanesi eğitim; çünkü eğitimin ne kadar kilit bir önem taşıdığını çok erken bir aşamada anladık. Çocukların sokaklara düşmesini ya da aşırı örgütlerin pençesine düşmesini istemeyiz. Bununla mücadele etmenin yollarından bir tanesi eğitim. Çocukların ileride geçimlerini sağlamaları, ailelerini kurabilmeleri için en önemli faktörlerden biri eğitim. Ülkelerine geri döndüklerinde ülkelerini yeniden inşa edebilmeleri için eğitim çok önemli" diye konuştu.

Türkiye ile 'Pictes 1 Projesi'ni bitirmek üzere olduklarını kaydeden Berger, "Şimdi 'Pictes 2 Projesi' başlıyor. Buna hayata hazırlık eğitimi, diyebiliriz. Mesleki eğitim boyutu var, dil eğitimi boyutu var. Çocukların Türkçe öğrenmeleri ve Arapça unutmamalarını istiyoruz. Çocukları travmadan çıkarma eğitimi de öğretmenler tarafından veriliyor. Bu projede yaklaşık 200 okulun inşasına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca dil desteğinin sağlanması, öğrenme güçlüğü olan çocuklara destek verilmesi ve çocuklarının yemeklerinin, servis ihtiyaçlarının sağlanması yer alıyor. Çok büyük boyutlu bir proje" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası ve KFW'nun çok önemli ortakları olduğunu belirten Christian Berger, "En önemlisi ise okullarımız. Öğretmenlerle ailelerle ve müdürlerle bir araya gelip, çocuklar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. UNICEF'e ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na da destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA