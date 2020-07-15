Büyükelçi Bağış, Prag'da 15 Temmuz'u anlattı
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Büyükelçi Bağış, Prag'da 15 Temmuz'u anlattı

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Demokrasimizi korumak için hayatlarını feda eden tüm kahramanları selamlıyorum" dedi.

Büyükelçi Bağış, Prag'da 15 Temmuz'u anlattı
15.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:46

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Demokrasimizi korumak için hayatlarını feda eden tüm kahramanları selamlıyorum" dedi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında darbe girişiminin 4. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe konuşmacı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Kutay Karaca ve diğer davetliler katıldı. Açılışta ilk olarak 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimine dair hazırlanan 10 dakikalık videonun gösterimi yapıldı. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış yaptığı konuşmada düzenlenen katılım gösteren konuklara teşekkür etti. Büyükelçi Bağış, "15 Temmuz, demokrasimizin yeniden doğduğu ve kararlılığını kanıtladığı gündür. Türkiye'nin yurt dışındaki demokrasisinin dinamiklerini sorgulayanlar, önce kendilerine demokrasilerinin saldırıya uğraması durumunda nasıl davranacaklarını sormalıdır" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) eşi benzeri görülmemiş bir suç örgütü olarak nitelendiren Bağış, "Gülen ve destekçileri, Türkiye Cumhuriyeti'ni o tarihte planlı olarak ele geçirmeyi denedi. Silahlı kuvvetler içinde bulunan destekçileri, masum sivillere karşı ölümcül bir şekilde askeri güç kullanmaktan, 251'i kişiyi öldürmekten ve binlerce kişiyi yaralamaktan çekinmedi" ifadelerini kullandı.

"Özel Hareket Başkanlığı bombalandı, 55 polis memuru öldürüldü"

FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da suikast düzenlemeye çalıştığını dile getiren Büyükelçi Bağış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de (TBMM) bombalandığını hatırlattı. 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, Milli İstihbarat Teşkilatı binalarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de saldırı gerçekleştirildiğini ifade eden Bağış, "Türkiye'nin Ankara'daki terörle mücadelede önemli konumu bulunan Özel Hareket Başkanlığının savaş jetleri tarafından bombalanması sonucu 55 polis memuru öldürüldü ve olay yerinde yüzlerce kişi yaralandı" diye konuştu.

Ankara ve İstanbul'da darbe girişimini protesto eden yüzlerce sivilin darbecilerin tarafından öldürüldüğünün altını çizen Bağış, TRT ve diğer televizyon kanallarının da hedef alındığını hatırlattı. Bağış, "Soruşturmalar ve yargılamalar kapsamında şu ana kadar toplanan tüm kanıtlar, Türkiye tarihindeki en kanlı terör saldırısının Fetullah Gülen'in talimatları uyarınca FETÖ tarafından düzenlendiğini gösteriyor. Türk halkı Çek müttefiklerine, bu hainlerin F-16 tarafından düzenlenen hava saldırı sonucu Meclis'in hasar gören Çek kristal avizelerini gönüllü olarak yaptıkları için Çek mütteffiklerine minnettar" dedi.

Son 4 yılda Türkiye içinde ve dışında FETÖ ile mücadelenin Türkiye'nin temel önceliklerinden birini oluşturduğunu dile getiren Bağış, "Olağanüstü güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmamıza rağmen mücadelemizi, hukukun üstünlüğü ilkeleri ile temel hak ve özgürlüklere uygun olarak başarıyla yürütebildik. Ayrıca, şikayetleri önlemek için çaba gösterdik ve iddia edilen şikayetleri incelemek ve çözmek için yeni mekanizmalar oluşturduk" dedi.

"Çek yetkililerden Prag'da da Meridian adlı okulları kapatmasını arzu ediyorum"

Bağış, "Bu gelişmeler yaşanırken, FETÖ önemli bir dönüşüm süreci geçirdi. Türkiye'de omurgasını kaybeden yapılanma, yurt dışındaki yapısından yararlanarak hayatta kalmaya çalışıyor. 38 ülkedeki FETÖ'ye bağlı okullar ve eğitim merkezleri, ilgili ülke tarafından kapatılmış veya devralınmıştır. Çek yetkililerinin de bizimle iş birliği yapmasını ve burada Prag'da da Meridian adlı okullarını kapatmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı. Bağış, "Demokrasimizi korumak için hayatlarını feda eden tüm kahramanları selamlıyorum" diye konuştu.

"FETÖ uluslararası barış ve güvenlik için de potansiyel tehdit"

Prof. Kutay Karaca ise yaptığı konuşmada FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanma sürecini anlatarak, örgütün küreselleşme sürecinin 1999 yılında Fetullah Gülen'in ABD'ye gelmesiyle başladığına dikkat çekti. Kutay, 2003-2013 yılları arasından örgütün Türkiye'de ve dünyada politik-ekonomik etkisinin bu adımların yardımı ile genişletildiğinin altını çizdi. Karaca, FETÖ'nün askeri ve eğitim alanındaki yapılanmasını anlatarak ilerleyen süreçlerde kanlı bir yapılanmaya dönüştüğünü ifade etti. Karaca, 2014 yılında FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ile örgütün etkinliğinin zayıflamaya başladığını belirtti. Karaca, darbe girişiminin başarısız olmasının nedenlerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı ile halkı sokağa davet etmesinin olduğunu ifade etti. Karaca, "FETÖ, Türkiye için sadece güvenlik sorunu değildir, uluslararası barış ve güvenlik için de potansiyel tehdittir" dedi. - PRAG

Kaynak: İHA

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