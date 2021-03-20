Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

20.03.2021 04:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 04:15
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı.

Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş atandı.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar'ın atanmasına karar verildi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Uygar Mustafa Sertel, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına da Ahmet Akıntı getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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