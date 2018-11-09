Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükelçi atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçi atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yunanistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Halit Yaşar Çevik merkeze alındı. Çevik'ten boşalan göreve İkili Siyasi İlişkiler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Burak Özügergin atandı.
Somali Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olgan Bekar merkeze çekilirken, yerine Mehmet Yılmaz getirildi.
Fas Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ethem Barkan Öz merkeze alındı. Öz'ün yerine Libya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın atanması uygun görüldü.
Paraguay Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımsı Armağan İnci Ersoy, Mali Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Onart, Benin Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Onur Özçeri atandı. - ANKARA