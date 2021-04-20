Büyükelçi Amman, Başkan Oktay ile görüştü
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Büyükelçi Amman, Başkan Oktay ile görüştü

Büyükelçi Amman, Başkan Oktay ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Danimarka Büyükelçisi Danny Amman'ı ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemiye dikkat çekerek "Umarım bir an önce bu salgından kurtulur ve misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlarız" dedi.

Danimarka Büyükelçisi Danny Amman'ı ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, pandemiye dikkat çekerek "Umarım bir an önce bu salgından kurtulur ve misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlarız" dedi.

Danimarka Büyükelçisi Danny Amman ve Danimarka Marmaris Fahri Konsolosu Enis Eralp, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Marmaris'e duyduğu hayranlığı dile getiren Büyükelçi Amman, Türkiye ile Danimarka arasında bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek Marmaris'in özel bir önemi olduğunu söyledi. Marmaris'in doğasıyla ve deniziyle eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Amman, Başkan Mehmet Oktay'a çalışmalarında başarılar diledi.

Marmaris'te daha çok turisti ağırlamayı ve turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Oktay ise pandemi öncesi yapılan ziyaretler ve görüşmelerin olumlu yönde seyrettiğini belirterek, "Bu noktada Danimarka, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinden de turist gelecekti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bütün planlar sekteye uğradı. Turizm sektörü büyük sıkıntı yaşadı. Umarım bir an önce bu salgından kurtulur ve misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlarız" dedi. Başkan Oktay, Büyükelçi Amman'a Marmaris'e özgü ürünlerden oluşan bir hediye de taktim etti. - MUĞLA

Büyükelçi Amman, Başkan Oktay ile görüştü
Büyükelçi Amman, Başkan Oktay ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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