Büyükelçi Almutairi: "Türkiye ile Arap ülkeleri kardeş ülkelerdir"
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Büyükelçi Almutairi: "Türkiye ile Arap ülkeleri kardeş ülkelerdir"

Arap Birliği Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi, Türkiye ile Arap ülkeleri ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere de değinerek "Türkiye ile Arap ülkeleri kardeş ülkelerdir" dedi.

Büyükelçi Almutairi:
22.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:41

Arap Birliği Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi, Türkiye ile Arap ülkeleri ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere de değinerek "Türkiye ile Arap ülkeleri kardeş ülkelerdir" dedi.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Arap Birliği Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi'yi ziyaret etti. İkili ziyarette Türkiye ve Arap ülkelerine ilişkin konuları ele alırken önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Arap ülkelerinin benzer kültürlere sahip olduğunu ve kardeş ülkeler olduğunu belirten Arap Birliği Ankara Büyükelçisi Faleh Majed Almutairi, "Arap Birliği ile SANKON ile 2014 yılından bu yana işbirliğimiz vardır. Türkiye ile Arap ülkeleri kardeş ülkelerdir. Türkiye Arap ülkeleri için çok önemli bir devlettir. Çok büyük ticari hacmimiz var, aynı kültürlere sahibiz. Ortadoğu coğrafyası hareketli bir bölge bazı zamanlar Türkiye ile bazı Arap ülkeleri arasında gerginlikler yaşansa da diplomatik ilişkilerle ve diyaloglarla girişimlerde bulunarak bu sorunları aşıyoruz" dedi.

"SANKON olarak Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Yeni yönetim kurulu olarak Türkiye ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ticari siyasal ve kültürel ilişkilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirten SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "SANKON olarak Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. SANKON yeni yönetim kurulu olarak Filistin Devletinin bağımsızlığını büyük bir kararlılıkla desteklemeye, Filistin halkının uluslararası toplumun karşısında haklarını savunmaya, Ortadoğu'da tam bağımsız bir Filistin Devletinin kurulmasına destek vermeye devam edeceğiz. Benim başkanlığım döneminde Arap birliği ile işbirliğimiz büyük kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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