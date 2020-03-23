Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan Almanya Türk toplumuna çağrı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan Almanya Türk toplumuna çağrı Açıklaması - Haberler
Ali Kemal Aydın, Almanya, Berlin, Aydın, Güncel

Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan Almanya Türk toplumuna çağrı Açıklaması

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'daki Türk toplumuna ülkede ilan edilen kural ve tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:00
Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan Almanya Türk toplumuna çağrı Açıklaması

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'daki Türk toplumuna ülkede ilan edilen kural ve tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Ali Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi, Almanya'da da yeni tip koronavirüsün yayılmaya devam ettiğini belirterek "Almanya Türk toplumu müsterih olsun, inşallah bu zorlu süreci de birlik ve dayanışma ruhu içerisinde beraberce geride bırakacağız. Yeter ki kurallara ve alınan tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan resmi verilere göre vaka sayısının 22 bini geçtiğine dikkati çeken Aydın, "Toplum sağlığını ve sağlık kuruluşlarının hastalıkla baş etme kapasitesini tehdit eden koronavirüs salgınının yavaşlatılması ve mümkün olduğu ölçüde zamana yayılması amacıyla dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Almanya'da da resmi makamlarca geçici tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Uygulamada eyaletler ve şehirler arasında farklılık gösterebilmekle birlikte vatandaşlar arasında sosyal temasların mümkün olduğunca asgariye indirilmesi bu tedbirlerin özünü oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Büyükelçisi Aydın, "Almanya'da bulunan vatandaşlarımıza mevcut gelişmelerden dolayı telaşa ve endişeye kapılmadan, bulundukları yerlerdeki sağlık kuruluşları ve resmi makamlarca açıklanan önlemlere titizlikle uymaya devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Aydın, bu çerçevede vatandaşların evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları; sosyal temaslarını en aza indirmeleri; uzmanların sağlık, temizlik ve hijyenle ilgili tavsiyelerini titizlikle dikkate almalarının toplum sağlığı bakımından büyük önem taşıdığını belirterek "Özellikle yaşlılarımıza ve kronik hastalığı bulunanlarımıza bu dönemde daha çok dikkat etmemiz ve onları salgın karşısında daha iyi korumamız gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Büyükelçilik ve Başkonsoloslukların sosyal medya hesapları takip edilebilir

Büyükelçi Aydın, Türk toplumunun özellikle bu dönemde büyükelçilik ve başkonsoloslukların sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak "Vatandaşlarımızın sosyal medyadan duyurusunu yaptığımız telefon numaraları üzerinden 7 gün 24 saat büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza ulaşma imkanları mevcuttur. Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7 gün 24 saat yanıt veren Dışişleri Bakanlığımız "Konsolosluk Çağrı Merkezi" (+90 312 292 2929) keza vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamayı ve yönlendirmeler yapmayı aralıksız sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Haberler
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı Haberler
Annesini kaybeden usta oyuncu, aldığı önlemle alkış topladı
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı Haberler
Asılsız virüs paylaşımı yapan 1778 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Uzman isim 'Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir' deyip maddeleri tek tek sıraladı
Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Seda Akgül Serdar Ortaç Serra Yılmaz
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Ünal Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Adana Wuhan
Şu an buradasınız: Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan Almanya Türk toplumuna çağrı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:37:56. #1.14#
title