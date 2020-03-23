Büyükelçi Ali Kemal Aydın'dan Almanya Türk toplumuna çağrı Açıklaması Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'daki Türk toplumuna ülkede ilan edilen kural ve tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya'daki Türk toplumuna ülkede ilan edilen kural ve tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Ali Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, bütün dünyada olduğu gibi, Almanya'da da yeni tip koronavirüsün yayılmaya devam ettiğini belirterek "Almanya Türk toplumu müsterih olsun, inşallah bu zorlu süreci de birlik ve dayanışma ruhu içerisinde beraberce geride bırakacağız. Yeter ki kurallara ve alınan tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından açıklanan resmi verilere göre vaka sayısının 22 bini geçtiğine dikkati çeken Aydın, "Toplum sağlığını ve sağlık kuruluşlarının hastalıkla baş etme kapasitesini tehdit eden koronavirüs salgınının yavaşlatılması ve mümkün olduğu ölçüde zamana yayılması amacıyla dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Almanya'da da resmi makamlarca geçici tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Uygulamada eyaletler ve şehirler arasında farklılık gösterebilmekle birlikte vatandaşlar arasında sosyal temasların mümkün olduğunca asgariye indirilmesi bu tedbirlerin özünü oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Büyükelçisi Aydın, "Almanya'da bulunan vatandaşlarımıza mevcut gelişmelerden dolayı telaşa ve endişeye kapılmadan, bulundukları yerlerdeki sağlık kuruluşları ve resmi makamlarca açıklanan önlemlere titizlikle uymaya devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Aydın, bu çerçevede vatandaşların evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları; sosyal temaslarını en aza indirmeleri; uzmanların sağlık, temizlik ve hijyenle ilgili tavsiyelerini titizlikle dikkate almalarının toplum sağlığı bakımından büyük önem taşıdığını belirterek "Özellikle yaşlılarımıza ve kronik hastalığı bulunanlarımıza bu dönemde daha çok dikkat etmemiz ve onları salgın karşısında daha iyi korumamız gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Büyükelçilik ve Başkonsoloslukların sosyal medya hesapları takip edilebilir

Büyükelçi Aydın, Türk toplumunun özellikle bu dönemde büyükelçilik ve başkonsoloslukların sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak "Vatandaşlarımızın sosyal medyadan duyurusunu yaptığımız telefon numaraları üzerinden 7 gün 24 saat büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza ulaşma imkanları mevcuttur. Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7 gün 24 saat yanıt veren Dışişleri Bakanlığımız "Konsolosluk Çağrı Merkezi" (+90 312 292 2929) keza vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamayı ve yönlendirmeler yapmayı aralıksız sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA