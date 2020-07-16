Büyükelçi Ali Kemal Aydın Almanya'nın FETÖ tutumunu eleştirdi
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Büyükelçi Ali Kemal Aydın Almanya'nın FETÖ tutumunu eleştirdi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın çok sayıda FETÖ'cünün adalet önünde hesap vermeden Almanya'da ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin Türkiye ile olan köklü bağlar ve dostluk açısından talihsizlik olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ali Kemal Aydın Almanya'nın FETÖ tutumunu eleştirdi
16.07.2020 02:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:21

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın çok sayıda FETÖ'cünün adalet önünde hesap vermeden Almanya'da ellerini kollarını sallayarak gezmelerinin Türkiye ile olan köklü bağlar ve dostluk açısından talihsizlik olduğunu söyledi.

Büyükelçi Aydın 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında Almanya'daki FETÖ yapılanması hakkında bilgiler verdi.

Türk dış politikasının en öncelikli gündem maddelerinden birisinin FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele olduğunu anlatan Aydın, örgütün yurt dışı yapılanmasının önde gelen elebaşılarına yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında bu kişilerin iadeleri için gerekli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

Almanya'nın darbeci örgüt üyelerine bakış açısını ve tutumunu eleştiren Aydın, "Maalesef Almanya, bu dönemde dünyanın her yanından kaçarak sığınacak yer arayan örgüt imamlarının yanı sıra asker, hakim ve savcı, diplomat, iş adamı, sanatçı, gazeteci, öğretmen, akademisyen gibi farklı mesleklerden binlerce FETÖ'cü için güvenli bir liman haline gelmiştir. Aralarında bizzat darbe girişimine katılanlar da olmak üzere bir kısmı lider kadrosuna mensup çok sayıda FETÖ'cünün adalet önünde hesap vermeden ellerini kollarını sallayarak bu ülkede gezmeleri köklü bağlarımız ve dostluğumuz açısından büyük talihsizliktir." diye konuştu.

"Suçluları himaye etmenin suça iştirak anlamına geldiği unutulmamalı"

Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) verilerine göre Türkiye'den son 4 yılda Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan 34 bin 354 kişinin büyük çoğunluğunun FETÖ üyeleri ve iltisaklılarından oluştuğunu tahmin ettiklerini aktaran Büyükelçi Aydın, 2015 yılında 1500 olan bu rakamın, darbe girişiminin gerçekleştiği 2016 yılından itibaren katlanarak 2019'da 10 bin 784'e ulaşmasının bu şahısların ağırlıklı olarak FETÖ bağlantılı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türk halkının darbecilerin adalet önüne çıkarılarak, kurdukları kumpasların ve işledikleri suçların hesabını vermelerini beklediğini anımsatan Aydın, "Suçluları himaye etmenin suça iştirak anlamına geldiği unutulmamalıdır." uyarısında bulundu.

"77 FETÖ'cünün iade talebine olumlu cevap verilmedi"

Berlin Büyükelçisi bugüne kadar Almanya'dan çoğu lider kadrosuna mensup 77 FETÖ'cünün iadesinin istendiğini ancak bunlar hakkında olumlu bir geri dönüş olmadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Diğer yandan, örgütün para transferlerinin engellenmesi amacıyla mal varlığının dondurulmasını talep ettiğimiz FETÖ ile bağlantılı toplam 91 şahıs hakkında Alman makamlarının, FETÖ'nün Almanya'da terör örgütü olarak kabul edilmediği gerekçesiyle, herhangi bir işlem yapmadıklarını da burada paylaşmak istiyorum. FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu ülkelerin başlıcalarından biri bildiğiniz gibi maalesef Almanya'dır. Türkiye'den sonra en fazla Türk kökenli insanın yaşadığı ülke olan Almanya, FETÖ için başından beri cazip bir hedef olmuş ve örgüt burada güçlü ve geniş bir ağ kurabilmiştir. Örgüt, buradaki yapılanmasını uzun süre önce kurmuş, sinsi çalışmalarını genişleterek sürdürmüştür. "

"FETÖ'nün Almanya'da 110'dan fazla sözde eğitim kurumu faaliyette"

Örgüte ait sözde eğitim kurumlarına da değinen Aydın, Almanya'da FETÖ iltisaklı "okul, dershane, dil okulu, etüt merkezi, öğrenci yurdu, eğitim-kültür derneği" ve benzeri isimler altında 110'dan fazla sözde eğitim kurumunun faaliyet gösterdiği ifade etti.

Ali Kemal Aydın, Almanya'daki Türk toplumunun ezici çoğunluğunun FETÖ iltisaklı kuruluşlarla ve kişilerle arasına mesafe koymasının etkisiyle örgütle iltisaklı olan ve kapanan eğitim kurumlarının sayısının ise 8 olduğunu belirtti.

Aydın, mutlak bir gizlilikle hareket eden FETÖ'nün Alman makamlarından aldığı desteklerle işletmeye devam ettiği okulları aracılığıyla örgüte hem insan kaynağı hem de mali kaynak sağladığının sır olmadığını vurgulayarak, "Örgüt gerçek yüzünü saklayarak Alman kamuoyuna kendisini diyalog yanlısı, seküler, barışçıl ve demokratik bir STK gibi tanıtmaya devam etmektedir. Örgüt mensupları Türkiye'ye düşman çevrelerle iş birliği içinde propaganda ve lobi imkanlarını kullanarak asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayeleri uydurmaya, Alman medyasında görünür olmaya çalışmaktadır." şeklinde konuştu.

"Anayasayı Koruma Teşkilatı FETÖ'nün faaliyetlerini izlemeli"

FETÖ'nün esasen Almanya için de bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu her platformda ve fırsatta somut örnekleriyle ayrıntılı olarak anlatmayı izah etmeyi sürdürdüklerini dile getiren Aydın, bu yapının iç yüzünün görülebilmesi için muhakkak iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatınca faaliyetlerinin izlenmeye alınması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın bu konuda müttefikliğe yakışan bir dürüstlük ve samimiyet içerisinde hareket etmesini talep ettiklerinin altını çizen Aydın, bu ülkenin FETÖ konusunda atacağı adımların karşılıklı güven ve ikili ilişkiler bakımından da oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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