Büyükekşi: Türkiye-Ab İlişkileri Duygusal Şekillenmemeli

TİM Başkanı Büyüksekşi AP'nin Türkiye kararı hakkında, "Türkiye ve AB ilişkileri böyle duygusal, subjektif ve öngörüsüz adımlarla şekillendirilmemeli" yorumunu yaptı.

Büyükekşi: Türkiye-Ab İlişkileri Duygusal Şekillenmemeli

TİM Başkanı Büyüksekşi AP'nin Türkiye kararı hakkında, "Türkiye ve AB ilişkileri böyle duygusal, subjektif ve öngörüsüz adımlarla şekillendirilmemeli" yorumunu yaptı.

Kaynak: Dunya.com