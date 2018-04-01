Büyükekşi, Soruları Yanıtladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 12 aylık ihracatın yüzde 10,5'lik artışla 160 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Orta vadeli programda 160 milyar dolarlık hedef var. Biz 170'i geçmek istiyorduk. Bu yılın sonunda 172 ile 175 milyar dolar arasında bir rakamı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu daha iyi görebileceğiz. Amaç en iyisini yapmak. Hedefimizi yakalarsak rekor olur." dedi.

Mart ayına ilişkin ihracat verilerini, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda açıklayan Büyükekşi, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Büyükekşi, gazetecilerin ABD'ye yapılan ihracattaki düşüşün nedeni sormaları üzerine, demir çelik sektörüyle ilgili iki firmaya anti-damping uygulandığını ve çelik üretimine ilave gümrük vergisi getirildiğini söyledi.

İnovasyonun sektöre etkilerine de değinen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"71 ilde, 140 üniversitede, 2 bin 500'e yakın inovatif öğrencimiz var. Bunları 30 binin arasından seçtik. İnovasyon alanında 6 yıldan beri etkinlik yapıyoruz. Gençlerimizi bir taraftan inovasyonla bir taraftan da sanayi ve ihracatla tanıştırmak için çaba sarf ediyoruz. Öğrencileri ihracat açıklamalarına davet ediyoruz, fabrikalara davet ediyoruz. Oralarda staj yapmalarını önemsiyoruz. Şu ana kadar 20'ye yakın ülkeye götürdük. Özellikle daha öğrenciyken inovasyon, sanayi ve ihracatla tanıştırıp onları motive ediyoruz."

Büyükekşi, en çok Ar-Ge tesisinin makine sektöründe olduğunu, ikinci sırada ise otomotiv sektörünün yer aldığını vurgulayarak, "En çok ithalat kalemlerinden bir tanesi makine sektöründe. Önümüzdeki günlerde Ar-Ge yatırımları bize destek sağlayacak. KOSGEB'le de görüşüyoruz. Bunları da açıklayacağız." dedi.

KDV alacakları

Sanayicilerin KDV alacaklarına ilişkin sürecin nasıl işlediğinin sorulması üzerine Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanımızı ziyaret ederek, ihracatçıların ve sanayicilerin KDV konusunda tıkanıklığı olduğunu dile getirdik. Üreticinin, ihracatçının maliyeden 140 milyar lira bekleyen alacağı var. Bu konuda çalışma yaptırdık, bir kitapçık halinde arz ettik. Kanun hazırlandı. Plan Bütçe Komisyonundan geçti. Fakat Genel Kurulda KDV'nin iade maddesi geri çekildi. Biz dört gözle bu iadeyi bekliyorduk. Yeniden Meclise gelmesini talep ediyoruz. İhracatın artması bununla ilgili. Yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Yeni yatımları yapabilmek için kaynak ihtiyacı var. Gidip kredi kullanmak yerine öz sermayemiz duruyor. Bize ödenip yatırım olarak ekonomiye dönmesi gerekiyor. Bu konuda dava açmaya gerek yok. Talebimizi iletiyoruz, çok şükür talebimiz karşılık buldu. Maliye Bakanımız tarafından kanun maddesi haline getirildi, Meclise götürüldü."

"İhracat hedefi 172-175 milyar dolar"

Büyükekşi, 12 aylık ihracatın yüzde 10,5'lik artışla 160 milyar dolara yaklaştığını anımsatarak, "Geleceğe dönük, bu yılın sonunda orta vadeli programda 160 milyar dolarlık hedef var. Biz 170'i geçmek istiyorduk. Bu yılın sonunda 172 ile 175 milyar dolar arasında bir rakamı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu daha iyi görebileceğiz. Amaç en iyisini yapmak. Hedefimizi yakalarsak rekor olur." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, dış ticaret dengesine ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Türkiye'nin ithalatına baktığımızda, ana konu daha çok ara, ham madde ve makine yatırımlarından kaynaklanıyor. İthal ikamesi olacak malları üretecek yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu tür yatırımlara teşvik belgesi verilecekti, ertelendi. Bunun en kolay ve kesin yolu petrokimya ürünlerinin Türkiye'de üretilmesinin sağlanması. İthalatı önlemeye yönelik yapılacak yüksek teknolojili yatırımlar, bu konuda bize destek olacak. Biz ihracatçılar üzerimize düşeni yapıyoruz. Ara ve ham madde sadece ihracatta kullanılmıyor. Aynı şekilde iç piyasada üretilen mallarda da kullanılıyor. Artışın çok olması oradan kaynaklanıyor. Yoksa hiçbir şekilde ithalat artışını sırf ihracatçılar yapsa, ihracatın üzerine çıkamaz. Aynı oranda olur. Çelik ihracatı tamamen hurda demir ithalatından kaynaklanıyor. Bunların çözümünün bulunması lazım. Hükümetin yaptığı tespitler önemli. İnşallah çok büyük yatırımları göreceğiz."