Büyükekşi: Gümrük Birliği Güncellenmeli

Önceki AP'nin tavsiye kararı aldığı 'Türkiye' raporunu değerlendiren TİM Başkanı Büyükekşi, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini istiyor ve bu yönde çalışma yapıyoruz. Parlamentoda yapılan oylamada Gümrük Birliği müzakerelerine siyasi kriter getirilmesi ticaretin ruhuna aykırı" dedi.