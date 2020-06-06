Büyükdere Caddesinde motosiklet kazası: 1 ölü
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Büyükdere Caddesinde motosiklet kazası: 1 ölü

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Büyükdere Caddesinde motosiklet kazası: 1 ölü
06.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:15

Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza sonucunda motosikletin 200 metre ileri savrulduğu görüldü.

Kaza saat 04.00'da Sarıyer İlçesi Sanayi Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Y. idaresindeki 34 ZD 1327 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düştü.

Aşırı hızın sebebiyet verdiği düşünülen kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet ise 150 metre uzaklığa savruldu. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeyi şerit içine aldı. Sürücünün cansız bedeni de Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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