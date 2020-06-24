Büyükçemece'de kara bulutlar Büyükçekmece Gölü çevresinde kara bulutlar bir anda gökyüzünü sardı.

Büyükçekmece Gölü çevresinde kara bulutlar bir anda gökyüzünü sardı. Bölgede sağanak yağış yeniden başladı.

Büyükçekmece ve Çatalca'da dün etkili olan sağanak yağış ardından bugün de yetkililer tarafından uyarılar yapıldı. Büyükçekmece Gölü çevresinde öğleden sonra gökyüzünü bir anda kara bulutlar sardı. Kısa bir süre sonra da bölgede sağanak yağış yeniden etkili olmaya başladı. Büyükçekmecede yağış sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA