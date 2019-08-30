Büyükçemece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2019 11:05

Büyükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Büyükçekmece'de ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmayla son buldu. Törene, Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TEBRİKLER KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Büyükçekmece Kaymakamlığına geçildi. Kaymakam Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti. Büyükçekmece Belediyesi Bando Takımı ilçenin farklı meydanlarında marşlar çalarak zafer coşkusunu ilçe halkıyla paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA