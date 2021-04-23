Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
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Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı

Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci senesi coşku içinde kutlandı.

Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci senesi coşku içinde kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği uçurtma şenliği eşliğinde coşkuyla kutlandı. Sinanoba Mahallesi, Bababurnu sahilinde, korona virüs önlemleri kapsamında tüm tedbirler alınarak gerçekleştirildi. Şenliğe, birçok çocuk ve ailesi katılırken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de katılım gösterdi.

Rengarenk uçurtmalar görsel şölen yaşattı

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, rengarenk uçurtmaların gökyüzünde uçurulduğu anlar Büyükçekmece'de görsel bir şölen oluşturdu. Büyükçekmeceli çocuklar renk renk uçurtmaların gökyüzünde uçtuğu anları coşku ve mutlulukla izledi. Açık alanda gerçekleştirilen etkinlikte uçurtma kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayan Mehmet Naci Aköz'ün 3 boyutlu Türk Bayrağı şeklinde uçurtması büyük alkış topladı.

"Dünyada eşi görülmemiş bir devlet adamı"

Uçurtma şenliğinde miniklerle birlikte uçurtma uçuran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 23 Nisan'ın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla birlikte kutluyoruz. Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nın başlamadan önceki Atamızın en büyük icraatıdır. Gazi Meclisi önce kurup sonra Kurtuluş Savaşı'na girmesi dünyada eşi görülmemiş bir devlet adamlığı ve çok önemli bir faaliyettir. Bunu kavrayamıyoruz. Bunu iyi kavramak lazım. Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın değerini çok iyi bilmemiz lazım. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bizde çocuklarımızla beraber sürekli bu manzarayı yaşamaya çalışıyoruz. Bütün çocuklarımızın bu güzel günlerini tekrar kutluyorum."

"23 Nisan'da içime gurur doluyor"

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Suzan Kibar, "23 Nisan'ı gerçekten çok seviyorum. Atatürk bize armağan ettiği için. Hasan Başkan'ın bize yapmış olduğu şenlikle daha da mutlu olduk. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Miraç Özhan ise "Atatürk'ün bu 23 Nisan'ı kurduğu için Atatürk'ü çok severim. Atatürk'ün bize verdiği bu armağandan dolayı ona her zaman çok teşekkür ederim. O'nun bütün sözlerine saygı, sevgi duyuyorum. Uçurtma şenliğinde bugün böyle bir uçurtma vardı uçurduk. Biraz başarılı geçti biraz da tabi uçuramadık. Her şey oldu. Ama olacaklardan mutluyum Atatürk'ün bizi bugünlere getirdiğinden çok minnettarım" ifadelerini kullandı.

Elif Nisa Akkuş isimli 11 yaşındaki çocuk "23 Nisan sanki benim için içime böyle bir gurur doluyor. Atatürk'ün bizim için böyle oradaki savaşlarda neler hissedilebilindiğini sanki böyle içimde hissedebiliyorum o gün. Çok güzel bir gün oluyor. Atatürk'ü böyle anımsıyorum. Bu uçurtma şenliği de çok güzel oluyor. Arkadaşlarımla beraber uçurtma uçurtmayı çok seviyorum. Çok güzel oldu" kelimeleriyle duygularını anlattı. - İSTANBUL

Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı
Büyükçekmeceli minikler 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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