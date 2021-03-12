Büyükçekmeceli bisikletçiler Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yılında Büyükçekmece'li bisikletçiler şehitler için Çanakkale'ye pedal çeviriyor. Sporcuları uğurlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmeceli bisikletçiler, buradan Çanakkale Gelibolu yarımadasına pedal basmaya başlayacaklar. Kahraman dedelerimizi ziyaret edecekler, oradan alacaklar toprağı 18 Mart günü burada Çanakkale şehitleri anıtının önünde dökecekler" dedi.

Çanakkale deniz zaferinin 106'ıncı yılında bisikletçiler Büyükçekmece Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak yaptığı "18 Mart Çanakkale Zafer Turu" etkinliği için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine pedal basarak yola çıktılar. 40 kişiden oluşan ve Yaklaşık 300 kilometre gidecek olan sporcular, Gelibolu'dan toprak alıp Büyükçekmece'de bulunan Çanakkale 100'üncü yıl anıtının önüne bırakacaklar. Yola çıkacak olan bisikletçileri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün uğurladı.

"Bizim için çok anlamlı bir faaliyet"

Sporcuları uğurlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Büyükçekmeceli bisikletçiler her sene olduğu gibi bu yıl da buradan Çanakkale Gelibolu yarımadasına pedal basmaya başlayacaklar Kahraman dedelerimizi ziyaret edecekler oradan alacaklar toprağı 18 Mart günü burada Çanakkale şehitleri anıtının önünde dökecekler. Bu geleneksel kültür ve tarih faaliyetimiz haline gelmiştir. Bizim için çok anlamlı bir faaliyet. Bu gün daha özel bir gün. Aynı zaman da istiklal marşımızın 100'üncü yılı. Yazdıran şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklalimizi bize emanet bütün herkesi bir kez daha şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Milli bisikletçi Ahmet Hidayet Akyürek: " dördüncü defa lider olarak görev yapıyorum. Elli yıllık tecrübem var bisiklet sporunda ve Büyükçekmece Belediye Başkanımızın verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Şehitlerimizin şanına yakışır bir şekilde bu sürüşü gerçekleştireceğiz. İnşallah yarın anıtta olacağız. Hepinizden de sevgilerinizi taşıdığımıza inanarak pedallayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı