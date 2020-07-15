Büyükçekmecede'ki poşet içindeki cesedin sırrı çözüldü Büyükçekmecede'ki poşet içindeki cesedin sırrı çözüldü TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak 8 ayrı poşete konulan cesedin Esenyurt'ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi.

Büyükçekmecede'ki poşet içindeki cesedin sırrı çözüldü

İSTANBUL - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak 8 ayrı poşete konulan cesedin Esenyurt'ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde dün yol kenarındaki çalılıklar arasında parçalanmış ve poşetlenmiş halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 4-5 parçaya bölünerek poşetlere konulduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA