Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı

Yemişer Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Lavanta Hasadı Şenliği ile Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı.

05.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:12

Yemişer Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Lavanta Hasadı Şenliği ile Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı. Tarlaların mora boyanması görsel şölen oluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesinin 2'ncisini düzenlediği Lavanta Hasadı Şenliği ile ilçeyi lavanta kokuları sardı. Yemişer Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Haziran ayında çiçeklenen lavantalar tarlaları mora boyadı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu görsel şölen kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şenlikte, Tarım Akademisi Organik Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu öğrencilerine sertifikaları takdim edildi. Öğrencilerin oluşturduğu stantlarda lavantalar, lavanta sabunları ve esanslar da satışa sunuldu.

"GEÇİM KAYNAĞI YALNIZCA TARIM OLANLARI GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Tarımın gelenekselden çıkıp bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğini aktaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de tarımdan geçinen insan çok, ama hepsi anadan babadan öğrenilen geleneksel bilgilerle yapıyordu. Şimdi bilimsele döndük göreceksiniz Avrupa Yakasına biz çok büyük hizmet edeceğiz. Kent tarımının sonuçlarını Avrupa Yakasında çok kısa zamanda hissedeceğiz. Büyükçekmece'de yaşayıp da geçimini tarımdan sağlamak üzere bize gelen kişiye tespitlerimizden sonra yer tahsis edeceğiz. Elleri ile 30 yıldan beri sebzesini diken binlerce ailemiz var. Bu işe gönül verenlerle büyüteceğiz. Geçim kaynağı yalnızca tarım olanları mutlu edeceğiz onların gücünü artıracağız" şeklinde konuştu.

"İNSANLARLA UĞRAŞMAKTAN ÇOK SIKILMIŞTIM TOPRAK ÇOK İYİ GELDİ"

Yoğun iş temposundan sıkıldığı için toprağın kendisine iyi geldiğini söyleyen lavanta ekimi yapan Mine Baysal, "4 yıldır bu işe merak saldım. 1 yıla aşkın araştırma yaptım. Daha sonra ekime karar verdim. Küçük bir başlangıç yapayım dedim 3 dönümle başladım. Toprağımız çok sevdi. Verimi gayet güzel. Yağ kalitemiz Türkiye piyasasına göre yüksek çıktı. Daha sonra devam ettirmeye karar verdim. Tarlamı git gide büyütüyorum. İlk başta benim için hayaldi sonra gerçek oldu. Özellikle kadınlarımız evde boş vakit geçireceklerine biraz birikim yapıp bir hayallerini gerçekleştirsinler. Daha önce moda tasarımı ile uğraşıyordum. Yoğun bir iş tempom vardı. İnsanlarla uğraşmaktan çok sıkılmıştım. Toprak çok iyi geldi" diye konuştu.

(İslim Esra Çobanoğlu - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Haber
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı Haber
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı Haber
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor Haber
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın Haber
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Esra Albayrak Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Düğün Çocuk Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 17:54:10. #1.15#
title