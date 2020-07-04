Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı

Yemişer Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Lavanta Hasadı Şenliği ile Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı.

Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı
04.07.2020 09:24 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:34

Yemişer Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Lavanta Hasadı Şenliği ile Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı. Tarlaların mora boyanması görsel şölen oluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesinin 2'ncisini düzenlediği Lavanta Hasadı Şenliği ile ilçeyi lavanta kokuları sardı. Yemişer Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Haziran ayında çiçeklenen lavantalar tarlaları mora boyadı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu görsel şölen kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şenlikte, Tarım Akademisi Organik Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu öğrencilerine sertifikaları takdim edildi. Öğrencilerin oluşturduğu stantlarda lavantalar, lavanta sabunları ve esanslar da satışa sunuldu.

"Geçim kaynağı yalnızca tarım olanları gücünü artıracağız"

Tarımın gelenekselden çıkıp bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğini aktaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de tarımdan geçinen insan çok, ama hepsi anadan babadan öğrenilen geleneksel bilgilerle yapıyordu. Şimdi bilimsele döndük göreceksiniz Avrupa Yakasına biz çok büyük hizmet edeceğiz. Kent tarımının sonuçlarını Avrupa Yakasında çok kısa zamanda hissedeceğiz. Büyükçekmece'de yaşayıp da geçimini tarımdan sağlamak üzere bize gelen kişiye tespitlerimizden sonra yer tahsis edeceğiz. Elleri ile 30 yıldan beri sebzesini diken binlerce ailemiz var. Bu işe gönül verenlerle büyüteceğiz. Geçim kaynağı yalnızca tarım olanları mutlu edeceğiz onların gücünü artıracağız" şeklinde konuştu.

"İnsanlarla uğraşmaktan çok sıkılmıştım toprak çok iyi geldi"

Yoğun iş temposundan sıkıldığı için toprağın kendisine iyi geldiğini söyleyen lavanta ekimi yapan Mine Baysal, "4 yıldır bu işe merak saldım. 1 yıla aşkın araştırma yaptım. Daha sonra ekime karar verdim. Küçük bir başlangıç yapayım dedim 3 dönümle başladım. Toprağımız çok sevdi. Verimi gayet güzel. Yağ kalitemiz Türkiye piyasasına göre yüksek çıktı. Daha sonra devam ettirmeye karar verdim. Tarlamı git gide büyütüyorum. İlk başta benim için hayaldi sonra gerçek oldu. Özellikle kadınlarımız evde boş vakit geçireceklerine biraz birikim yapıp bir hayallerini gerçekleştirsinler. Daha önce moda tasarımı ile uğraşıyordum. Yoğun bir iş tempom vardı. İnsanlarla uğraşmaktan çok sıkılmıştım. Toprak çok iyi geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti Haber
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor Haber
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak Haber
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
İkinci el araç satışında merdiven altı eksperlere dikkat! Sahte rapor düzenliyorlar
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Silahlı saldırıda 'kaza kurşunu' isabet eden asteğmen öldü
Silahlı saldırıda "kaza kurşunu" isabet eden asteğmen öldü
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Sokak ortasında kadını darbeden şahıs tutuklandı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde ilk 5 madde kabul edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Berat Albayrak Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Sibel Can Coşkun Sabah
Spor İrfan Buz Can Bartu Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 09:34:47. #1.14#
title