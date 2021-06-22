Büyükçekmece'ye bir madalya daha
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Büyükçekmece'ye bir madalya daha

Büyükçekmece'ye bir madalya daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'ya da yapılan Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Ekin Ereke 3. olarak Büyükçekmece'ye bir madalya daha getirdi.

Konya'ya da yapılan Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında Ekin Ereke 3. olarak Büyükçekmece'ye bir madalya daha getirdi. Ekin Ereke Türkiye 3.'sü olarak Milli Takım kampına gitmeye hak kazandı.

Üç gün boyunca süren şampiyonada 40 takımdan 645 sporcu yarıştı. Kızlar 16 kilometrede erkekler ise 28 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

"Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz"

Büyükçekmece'ye madalya kazandıran Ekin Ereke'yi tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün tebrik mesajı şöyle: "Konya'da yapılan Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonasında bisiklet sporcumuz Ekin Ereke Türkiye 3'üncüsü olarak Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı. Büyükçekmece ailesi olarak sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz". - İSTANBUL

Büyükçekmece'ye bir madalya daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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