Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı - Haberler
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Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | Genel

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

İSTANBUL - Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri

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