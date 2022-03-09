Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Murat Kasap (xx), Gökhan Yüksel (xx), Yunus Çiftçi (xx)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karşıyaka, Ceyhanspor'dan sonra Büyükçekmece Tepecikspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yaptı, rahat bir nefes aldı: 2-0. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde yeşil-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Fatih Taşdelen ve 79'uncu dakikada Caner attı. Maç sonrası sevincini kapalı tribündeki taraftarlarıyla paylaşan Karşıyaka, grupta 33 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

79'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. İhsan Furkan'ın ortasında Büyükçekmece defansı ofsayt gerekçesiyle durakladı, Caner kale önünde düzgün bir vuruşla ağları havalandırıp skoru belirledi: 2-0.