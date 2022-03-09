Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
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STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Murat Kasap (xx), Gökhan Yüksel (xx), Yunus Çiftçi (xx)KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Ertuğrul (xxx), Denis (xx), Metin (xxx), Özgür (xxx), Mustafa Aşan (xx), Samican (x) (Dk.26 Aykut xxx), İhsan Furkan (xxx), Abdülkadir (xx) (Dk. 71 Kerem xx), Namık Barış (xx) (Dk.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Murat Kasap (xx), Gökhan Yüksel (xx), Yunus Çiftçi (xx)KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Ertuğrul (xxx), Denis (xx), Metin (xxx), Özgür (xxx), Mustafa Aşan (xx), Samican (x) (Dk.26 Aykut xxx), İhsan Furkan (xxx), Abdülkadir (xx) (Dk. 71 Kerem xx), Namık Barış (xx) (Dk. 71 Caner xxx), Fatih Taşdelen (xxx) (Dk. 82 Can Muhammet)BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan (x) - Berkay (xx), İsmail Baran (x) (Dk. 61 Turgay x), Erçağ (x) (Dk. 84 Alperen Mehmet), Ramazan (xx) (Dk. 84 Umut Kerem), Bartu (xx), Caner (xx), Orhan (x), Hüseyin (x) (Dk. 70 Yasin x), Ahmet Can (x) (Dk. 7 Ufuk x), Emre (x)GOLLER: Dk. 56 Fatih Taşdelen, Dk. 79 Caner ( Karşıyaka )SARI KARTLAR: Emre, Bartu, Ufuk ( Büyükçekmece Tepecikspor), Caner, Kerem, İhsan Furkan ( Karşıyaka )
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karşıyaka, Ceyhanspor'dan sonra Büyükçekmece Tepecikspor'u da mağlup ederek 2'de 2 yaptı, rahat bir nefes aldı: 2-0. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde yeşil-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 56'ncı dakikada Fatih Taşdelen ve 79'uncu dakikada Caner attı. Maç sonrası sevincini kapalı tribündeki taraftarlarıyla paylaşan Karşıyaka, grupta 33 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki farkı 6 puana çıkardı.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sonrasında oynanan maç öncesi ev sahibi Karşıyakalı futbolcular, kadın cinayetlerine tepki göstermek için kale arkası tribünde, üzerinde büyük harflerle, "YETER" yazılı ve katledilen kadınların isimlerinin yer aldığı pankartın önüne karanfiller bıraktı. Karşıyaka'da kulübün kadın çalışanları da tribünde maçı izledi. Yeşil-kırmızılılarda 1 maçlık cezasını tamamlayan Teknik Direktör Erman Güraçar, saha kenarındaki yerine aldı. Konuk ekipte forma giyen eski Karşıyakalı futbolcu Erçağ, mücadele öncesi yeşil-kırmızılılarda oynadığı dönemden eski takım arkadaşları Sportif Direktör Atilla Güneş ve Yardımcı Antrenör Fuat Erarslan'la hasret giderdi. Kaf-Kaf'ta cezalı Cenk'in yerine stoperde Denis oynadı.4'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında İhsan Furkan'ın pasında Fatih Taşdelen'in ceza sahasından şutu üstten az farkla auta çıktı.9'uncu dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ani gelişen Büyükçekmece atağında Hüseyin'in aşırtma şutu üst direkten döndü, dönen topu Metin altı pasta bomboş durumdaki Erçağ'dan hızlı davranıp uzaklaştırdı.İlk yarı golsüz bitti.56'ncı dakikada Karşıyaka öne geçti. Defanstan Ertuğrul'un attığı derinlemesine pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fatih Taşdelen aşırtma bir şutla kaleciyi avladı: 1-0.78'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Karşıyakalı Ertuğrul'un sert şutu yan ağlarda kaldı.
79'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. İhsan Furkan'ın ortasında Büyükçekmece defansı ofsayt gerekçesiyle durakladı, Caner kale önünde düzgün bir vuruşla ağları havalandırıp skoru belirledi: 2-0.- İzmir
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022