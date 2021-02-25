Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
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Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

25.02.2021 15:28 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:31
Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Turgut Evran (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)FETHİYESPOR: Serkan (x) - Serhat (xx), Hayrullah (xx), Sabri (xx), Mert (xx), Berkay (x) (Dk. 59 Cem x), Anıl Gir (xx), Cemal (xx), Yakup (xxx), Anıl Arıcıoğlu (x) (Dk.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Ömer Kocabey (xx), Turgut Evran (xx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xx)

FETHİYESPOR: Serkan (x) - Serhat (xx), Hayrullah (xx), Sabri (xx), Mert (xx), Berkay (x) (Dk. 59 Cem x), Anıl Gir (xx), Cemal (xx), Yakup (xxx), Anıl Arıcıoğlu (x) (Dk. 59 Fatih x), Ali Han (xx)BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Emirhan (xx) - Ömer Karancı (xxx), Özkan (xx), Yunus (xxx), Selim (xx), Enes (xx), Kayhan (xx), Ömer Buğdaycı (xxx) (Dk. 79 Sefer xx), Erçağ (xxx), İlhan (xx) (Dk. 85 Rıza), İsmail Baran (xxx) (Dk. 90 Koray)GOLLER: Dk. 35 Yakup (Fethiyespor), Dk. 50 Ömer Buğdaycı (Büyükçekmece Tepecik)

SARI KARTLAR: Cemal, Mert, Ali Han, Sabri, Cem (Fethiyespor), İsmail, Selim (Büyükçekmece Tepecik)

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Fethiyespor, evinde öne geçtiği maçta Büyükçekmece Tepecikspor'la yenişemedi: 1-1. Fethiye İlçe Stadı'nda ev sahibinin 35'inci dakikada Yakup'la bulduğu gole konuk ekip 50'nci dakikada Ömer Buğdaycı'yla karşılık verdi. Bu sezon daha önce 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik aldığı evinde ikinci kez puan kaybı yaşayan Fethiyespor, bu skorla 44 puana ulaşırken, Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenen Belediye Kütahyaspor'un averajla önünde zirvedeki yerini korudu.


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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