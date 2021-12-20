Büyükçekmece sahte içki imalathanesine baskın

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit eden polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Bir kişinin gözaltına alındığı baskında, alkol yapımında kullanılan litrelerce sıvı madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda ihbara konu adresin M.A. isimli kişi adına kayıtlı olduğu belirlendi. Arama kararı alınmasının ardından 19 Aralık Pazar saat 17.00 sıralarında adrese düzenlenen operasyonda şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 25 litre etil alkol, 12 adet yarım litrelik pet şişeler içerisinde sahte rakı olduğu değerlendirilen 5,8 litre sıvı madde, 11 adet yarım litrelik pet şişeler içerisinde sahte viski olduğu değerlendirilen 5,5 litre sıvı madde ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.