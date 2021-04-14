Büyükçekmece sahilindeki 7 işletme, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı
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Büyükçekmece sahilindeki 7 işletme, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Büyükçekmece sahilinde gözleme satan 14 işletmeden 7'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yıkıldı.

Büyükçekmece sahilinde gözleme satan 14 işletmeden 7'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yıkıldı.

İBB'ye bağlı ekipler, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde gözleme dükkanlarının bulunduğu yere geldi. Ekipler, 14 işletmeden 7'sini kaçak oldukları gerekçesiyle yıktı.

İşletme sahipleri, gerekçesinin haksız olduğunu öne sürdükleri yıkıma tepki gösterdi. Polis ve zabıta ekininin tedbir aldığı bölgede, dozer ve kepçelerle yıkım işlemi tamamlandı.

Büyükçekmece sahilindeki 7 işletme, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı
Büyükçekmece sahilindeki 7 işletme, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı
Büyükçekmece sahilindeki 7 işletme, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı
Büyükçekmece sahilindeki 7 işletme, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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