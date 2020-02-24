Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu
Haberler » Güncel » Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu - Haber

Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu

Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce sahilinde bir kadın cesedi bulundu.

24.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:18
Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu

'ye bağlı Güzelce sahilinde bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaş, durumu ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Olayda cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler