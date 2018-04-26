Büyükçekmece Sahili Yaza Hazır

Yaz aylarına sayılı günler kala Büyükçekmece sahilinde hazırlıklar sürüyor. Binlerce vatandaşın akın ettiği sahilde onarım çalışmaları yapan ekipler tamamlanan çalışmaların ardından temizlik ve boya işlerini gerçekleştiriyor.

Büyükçekmece sahili bu yaz mevsiminde de yüz binlerce kişiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükçekmece Belediyesinin yaz mevsimi hazırlıkları aralıksız sürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatlarını uygulayan ekipler, Kordonboyu'nda üç aşamalı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sahil şeridi boyunca onarım çalışmaları yapan ekipler tamamlanan çalışmaların ardından temizlik ve son olarak da boya işlerini gerçekleştiriyor.

Bisiklet yollarının bakım ve onarımı yapılıyor

Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip sahil şeridiyle fark oluşturan Büyükçekmece Kordonboyu'nda bisiklet yol çizgileri yeniden çiziliyor. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bisiklet yolu baştan sona yenileniyor.

Kordonboyu yenileniyor

Kordonboyu'nun yaza hazırlanması için seferber olan Fen İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde, yaz aylarında sahilde zaman geçiren, denize giren ve bisiklete binen vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları hedefleniyor. Sahil şeridinde yapılan çalışmalar arasında; bisiklet yolunun boyanması, sahil boyunca yol onarım çalışmaları, duba tamiratı, otopark yenileme çalışmaları ve sahilde bulunan bazı sokaklarda yol yapım ve genişletme çalışmaları yapılıyor.

"Çalışmalarımız aralıksız sürecek"

Büyükçekmece Belediyesi'nin yaz mevsimi öncesinde her bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü de belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Yaz aylarında insan akınına uğrayan sahil şeridimizi, vatandaşlarımızı sorunsuz bir şekilde ağırlayabilmek adına baştan sona yeniliyoruz. ilçe halkımıza ve ilçemize gelen konuklarımıza sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet verebilmek için tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - İSTANBUL