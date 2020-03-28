Büyükçekmece sahili koronavirüs tedbirleri nedeniyle boş kaldı Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Büyükçekmece sahili boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Büyükçekmece sahili boş kaldı.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılmasına karar verildi.

Her geçen gün etkisini daha da arttıran koronavirüsüne karşı alınan önlemler nedeniyle İstanbul sahilleri alışık olunmayan görüntülere sahne oldu.

Hafta sonları onbinlerce kişinin akınına uğrayan, geçen hafta sonu da yetkililerin uyarılarını göz ardı eden vatandaşların gezdiği Büyükçekmece sahili, yeni tedbirler kapsamında ıssız bir görünüme büründü.

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri de anonslarla vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA