Büyükçekmece pazarlarında çevreci uygulama
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Büyükçekmece pazarlarında çevreci uygulama

Pazar esnaflarının çöplerini çöp poşetlerine atmaları için ilçedeki tüm pazarları tek tek gezen belediye ekipleri daha temiz bir Büyükçekmece için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükçekmece pazarlarında çevreci uygulama
20.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:03

Pazar esnaflarının çöplerini çöp poşetlerine atmaları için ilçedeki tüm pazarları tek tek gezen belediye ekipleri daha temiz bir Büyükçekmece için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kuran pazar esnaflarına çöp poşeti veren Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp ve ambalaj atıklarının poşetlere konulmasını konusunda uyarılarda bulundu. Pazar yerlerine bırakılan çöp poşetleri gün sonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak çöp toplama sahalarına bırakılacak.

"Pazar esnafı arkasından çöp bırakmayacak"

İlçede tezgah açan tüm pazar esnafına çöp poşeti dağıtıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İlçemizde kurulan pazar yerlerinde tezgah açan tüm pazar esnafımız için büyük boy çöp poşeti dağıtmaya başladık. Zabıta ekiplerimiz pazar esnafını yere çöp atmamaları konusunda tek tek uyardı. Yerlere atılan sebze ve meyveler çok ciddi çevre kirliliğine neden oluyordu. Bundan sonra pazar esnafı arkasından çöp bırakmayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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