Büyükçekmece'nin Yeşili Koruma Altında

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, budama mevsiminin gelmesiyle birlikte tüm mahallelerde ağaçlara budama işlemi uygularken, kentin yeşil dokusu hassasiyetle korunuyor.

İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'de yeşili korumak adına gerçekleştirilen budama ve bakım çalışmaları sayesinde doğanın dengesi korunuyor. Hasta ve bakıma ihtiyaç duyan tüm ağaç ve bitkilerle tek tek ilgilenen ekipler, budama dışında ilaçlama ve farklı bakım teknikleri de uyguluyor.

Budama ve ağaç dikimi devam ediyor

Budama mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun mesaisine devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü bir yandan da yeşil alanlara yenilerini eklemeye devam ediyor. 24 mahallenin tamamında peyzaj, bakım ve ağaç dikim çalışmaları yapan ekipler, mesailerine gece gündüz devam ediyor.

Ağaçların tehlike arz etmelerine izin verilmiyor

Budama çalışması kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların gelişimine ve kuvvetlenmesine yardımcı olunuyor. Cadde ve sokaklarda yol kenarlarında bulunan ağaçların Büyükçekmeceliler için tehlike arz etmelerine izin vermeyen ekipler, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle yaşanabilecek ağaç devrilmesi gibi kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Vatandaşlar memnun

Gerçekleştirilen budama ve bakım çalışmaları sayesinde Büyükçekmece her geçen gün daha bakımlı ve güzel bir görünüme sahip olurken, vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi'nin ağaçlara ve yeşil alanlara gösterdiği ilgiden oldukça memnun. Büyükçekmeceliler de cadde ve sokaklardaki ağaçların bakım ve korumasının düzenli olarak yapılmasından dolayı da son derece memnun.

Başkan Akgün: "Güzellik, sağlık ve güvenliğini sağlıyoruz"

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ağaçların ömürlerini daha sağlıklı sürdürebilmeleri için bakım ve budama çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılıyor ve büyük önem taşıyor. Sonbahar ayları geldiğinde başlayan budama mevsimi sayesinde hem Büyükçekmece'nin doğasını korumuş oluyoruz hem de ağaç devrilmesi gibi kazaların önüne geçmiş oluyoruz. Her yıl düzenli olarak yapılan budama, bakım, ilaçlama gibi çalışmalarla ilçemizin güzellik, sağlık ve güvenliğini sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL