Büyükçekmece'nin sokak ve meydanları dezenfekte edildi

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından istifade ederek ilçedeki tüm cadde, sokak ve meydanları dezenfekte etti.

Büyükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından istifade ederek ilçedeki tüm cadde, sokak ve meydanları dezenfekte etti.

Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı mekanlarda dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, mahallelerde de geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir"

"Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir" diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Korona virüsün adını ülkemizde duyduğumuz ilk günden beri çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Tedbirlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Dezenfekte çalışmaları virüsün yayılması konusunda önem arz ediyor. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek ilçemizdeki tüm cadde ve sokakları tek tek dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Ekiplerimiz korona virüs tedbirlerini harfiyen uygulamaktadır" dedi.

Tüm cadde ve sokaklar tek tek dezenfekte ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına ilk günden beri devam eden Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların virüsten etkilenmemeleri için tüm mahalle ve sokakları ayrıntılı bir şekilde dezenfekte ediyor. İlçedeki bölgeleri tek tek gezen ilaçlama ekipleri virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA