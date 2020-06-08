Büyükçekmece'nin köy niteliğindeki mahalleleri yaz mevsimine hazırlanıyor
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Büyükçekmece'nin köy niteliğindeki mahalleleri yaz mevsimine hazırlanıyor

Büyükçekmece Belediyesi, köy niteliğini koruyan mahallelerinde yaz mevsimine hazırlık çalışmasını bu hafta sonunda da sürdürdü.

Büyükçekmece'nin köy niteliğindeki mahalleleri yaz mevsimine hazırlanıyor
08.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:26

Büyükçekmece Belediyesi, köy niteliğini koruyan mahallelerinde yaz mevsimine hazırlık çalışmasını bu hafta sonunda da sürdürdü.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu Karaağaç mahallesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Mahallenin tüm sokaklarına giren belediye ekipleri gelişigüzel atılmış molozları topladı ve metruk yapıları yıktı. Sokaklar süpürüldü ve tazyikli su ile yıkandı. Mahalledeki çöp konteynerlerinin tamamı ilaçlı sularla yıkanırken, hasarlı konteynerler yenileri ile değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mahalle genelinde budama ve ot biçme işlemi yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Acil Yol Yapım Ekipleri ise yol ve kaldırımlarda oluşan hasarlı bölgeleri onardı.

Köy halkının taleplerini dinledi

Karaağaç Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akgün, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Akgün, "Belediyemizin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü hummalı bir çalışma içerisindeler. Köy niteliğinde olan tüm mahallelerimizi bir yandan yaz mevsimine hazırlıyor öte yandan vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinliyoruz. Çalışmalarımız diğer mahallelerde de sürdürülecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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