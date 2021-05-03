Büyükçekmece'nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor
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Büyükçekmece'nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor

Büyükçekmece'nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu üzerinde yapılacak olan yol genişletme çalışması kapsamında ilçenin iki yakasını birleştiren Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçiti sökülerek kaldırıldı.

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu üzerinde yapılacak olan yol genişletme çalışması kapsamında ilçenin iki yakasını birleştiren Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçiti sökülerek kaldırıldı. Yol genişletme çalışmasının ardından aynı noktaya çok daha modern bir üst geçit yapılacak.

2006 yılında Büyükçekmece Belediyesi ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi işbirliğiyle yaptırılan Büyükçekmece TÜYAP Üst Geçidi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sökülerek kaldırıldı. Covid- 19 salgınında artan vakalar nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararı nedeniyle trafik yoğunluğunun olmadığı bir tarihte kaldırılan geçidin söküm işlemi yaklaşık 20 saat sürdü. Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle özellikle yaz mevsimlerinde Büyükçekmece'de yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla D-100 Karayolu'nda genişletme çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında kaldırılan Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçidi'nin yerine yürüyen merdivenli daha modern bir geçit inşa edilecek. Başkan Akgün ise, yeni geçit yapılıncaya kadar AVM önündeki alt geçit ve Kaymakamlık önündeki üst geçit kullanabileceğini belirtti.

"Alternatif geçitler kullanılabilir"

Üst geçidin söküm çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 yıldır İstanbul ve Büyükçekmece halkına hizmet veren üst geçidinin kaldırılmasına yönelik şu açıklamayı yaptı, "2006 yılında bölgede yoğun yaya trafiği olması nedeniyle burada bir geçit ihtiyacı doğdu. O zaman Büyükşehir'den de herhangi bir yardım alamıyorduk. Bunun üzerine TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile görüştük. Belediye ile TÜYAP'ın gücünü birleştirip o tarihte İstanbul'da olmayan asma köprü şeklinde estetik bir üst geçidi yaptık. 15 yıldır bu geçit İstanbul halkını, Büyükçekmece halkını sırtında taşıdı. Şimdi Büyükçekmece D-100 karayolunun genişlemesi nedeniyle üst geçidin kaldırılması gerekiyordu. Ama yerine yürüyen merdivenli daha modern ve daha güzel bir geçit yapılacak" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece'nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor
Büyükçekmece'nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor
Büyükçekmece'nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor
Büyükçekmece'nin iki yakasını birleştiren üst geçit yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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