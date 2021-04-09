Büyükçekmece'nin camilerinde Ramazan temizliği yapıldı
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Büyükçekmece'nin camilerinde Ramazan temizliği yapıldı

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Büyükçekmece'nin camilerinde Ramazan temizliği yapıldı

Büyükçekmece'deki tüm camiler Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte edilirken, cami halıları da kimyasal içermeyen nano teknoloji sistemiyle temizlendi.

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Büyükçekmece'deki tüm camiler Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte edilirken, cami halıları da kimyasal içermeyen nano teknoloji sistemiyle temizlendi. Salgının artış göstermesiyle tedbirlerini yoğunlaştıran Büyükçekmece Belediyesi Ramazan ayı öncesinde vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri için ilçedeki camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

67 cami büyük bir titizlikle temizlendi

Ramazan aylarında yoğunluk yaşanan camilerde vatandaşların vakit namazlarını sağlıklı bir biçimde kılabilmeleri ve ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için seferber olan Büyükçekmece Belediyesi ilçedeki 67 caminin tamamında halıları biyolojik ve hijyenik kuru sistem kullanarak temizledi. Camilerde daha sağlıklı ibadet yapılabilmesi için halılarda nem, küf, bakteri ve virüs oluşmasını engelleyen nano teknoloji kullanılırken, dezenfektan çalışmaları da periyodik olarak sürdürülecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki camileri tek tek Ramazan ayına hazırlarken camilerin eksiklikleri ve ihtiyaçları da gideriliyor.

"Büyükçekmece Belediyesi bu alanda önemli bir mücadele yürütüyor"

Camilerde yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurduklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Virüse karşı tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerimizi temizliyor ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapabilecek. Büyükçekmece Belediyesi bu alanda önemli bir mücadele yürütüyor. Lütfen herkes maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etsin" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece'nin camilerinde Ramazan temizliği yapıldı
Büyükçekmece'nin camilerinde Ramazan temizliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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