Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdik - Haberler
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Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdik

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdik
Habermetre - Haberler | Toplum

Uyarlanan senaryo gereği Mimar Sinan Devlet Hastanesinden yangın bilgisi alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Habermetre) - Uyarlanan senaryo gereği Mimar Sinan Devlet Hastanesinden yangın bilgisi alındı. Saat 15: 00 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen İBB Büyükçekmece İtfaiye ekibimiz, kısa sürede olay yerine vardı. Ekibimiz hastane içerisinde, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Duman tahliyesi sonrası yangını söndürerek, tatbikat başarıyla sonlandırdı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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