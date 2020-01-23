Büyükçekmece mimar sinan devlet hastanesi'nde hareketlilik 2
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Büyükçekmece mimar sinan devlet hastanesi'nde hareketlilik 2

BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK 2 (hastanın sevkiyle)Alper KORKMAZ - istanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

23.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:48
Büyükçekmece mimar sinan devlet hastanesi'nde hareketlilik 2

'NDE HAREKETLİLİK 2 (hastanın sevkiyle)

Alper KORKMAZ - istanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu bir kadın grip olduğunu belirtti. Bunun üzerine hastanede önlem alındı. Kadının tedavi altına alındığı "Kırmızı alan" kapatıldı. Acil serviste çalışanlara maske dağıtıldı. İncelemenin ardından açıklama yapılacağı kaydedildi

Kaynak: DHA
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