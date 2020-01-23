Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hareketlilik
Haberler » Güncel » Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hareketlilik - Haber

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hareketlilik

BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

23.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:07
Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hareketlilik

aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu bir kadın grip olduğunu belirtti. Bunun üzerine hastanede önlem alındı. Kadının tedavi altına alındığı "Kırmızı alan" kapatıldı. Acil serviste çalışanlara maske dağıtıldı. İncelemenin ardından açıklama yapılacağı kaydedildi


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler