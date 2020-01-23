BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK
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BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK

BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

23.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:03
BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ'NDE HAREKETLİLİK

aciline gelen yabancı uyruklu bir hasta nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu bir kadın grip olduğunu belirtti. Bunun üzerine hastanede önlem alındı. Kadının tedavi altına alındığı "Kırmızı alan" kapatıldı. Acil serviste çalışanlara maske dağıtıldı. İncelemenin ardından açıklama yapılacağı kaydedildi

Görüntü Dökümü

--------Kapatılan alan-Maskeyle çalışanlar-Detaylar

 


Kaynak: DHA
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