Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu
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Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 21'inci kez coşkulu ve renkli etkinliklere sahne oldu.

Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu
08.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:48

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 21'inci kez coşkulu ve renkli etkinliklere sahne oldu.

21. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'na festival çelengi sunumuyla başladı. Taksim Meydanı'nda gerçekleşen tören ardından Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisinin dans gösterisi ile devam etti. Pandemi nedeniyle festivale katılamayan ülkelerin bayraklarının da yer aldığı, halk oyunları ve çağdaş dans gösterileri ile görsel bir şölene dönüşen açılış töreni, Taksim Meydanı'na tarihi günlerinden birini daha yaşatırken, festival kapsamında gerçekleştirilen "Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması" sergi açılışı Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yapıldı.

"Dünyanın en iyi festivali ödülünü 7 kez aldık"

Dünya Festivaller Birliğinin (CIOFF) A kategorisinde ilk ve tek festivali olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Hep birlikte ülke ve dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu meydanda 1999 yılından bu yana 20 kez gerçekleşen etkinlik, bu sene 74 ülkeden gelecek olan 2 bin 600'den fazla sanat dostlarımızla olacaktı. Ancak korona virüsü buna da engel oldu. Ama tüm dostlarımız sanal ortamda 1 günde olsa bizleri izleyecekleler. Kültür hayatı insanın var olduğu günden beridir vardır ve olmalıdır. Yerel demokrasiler de toplumun kültür hayatına destek olmalıdır. Bizde bu desturla yola çıkarak. Uluslararası kültür ve sanat festivalimizi 1999'yılından başlatarak, Dünya Festivaller Birliği (CIOFF)'un A kategorisinde ilk ve tek festivali olduk. Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF)'ın en büyük festivali olduk. Bütün dostlarımızın katkısıyla bu 7 kez bizde varız dedik. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan toplantılara bizleri de çağırdılar ve dünyanın en iyi festivali ödülünü 7 kez aldık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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