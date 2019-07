Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nde 5. gün

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi tarafından bu yıl 20. düzenlenen, Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali 'nin 5. Gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Müjdat Gezen katıldı.

EKREM İMAMOĞLU: PIRIL PIRIL ÇOCUKLARIMIZA GÜZEL BİR ŞEHİR HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ

Festivalde bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu keyfi yıllardır yaşıyorum. Gerçekten Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün, bence Türkiye'nin en değerli festivallerinden birini yapıyor. Başkasına bir yanlış yapmayayım diye söylüyorum, belki de birincisini yapıyor. Onun için gerçekten minnettarız. Kültür, sanat, müzik, gerçekten hayatın çok önemli damarları. Sanata kültüre önem vermek işte tam da böyle kol kola bir manzara yaşatıyor topluma. Barışı getiriyor. Huzuru getiriyor, kol kola olmayı sağlıyor. Bu pırıl pırıl çocuklarımıza da öyle enerji dolu güzel bir ülke, güzel bir şehir hediye etmek istiyoruz. Onun için çalışacağız. Artık az laf çok iş zamanı. Çok çalışıyoruz. Göreceksiniz, sizi, izlemekten yorulacağınız bir 5 yıl bekliyor. Hem hizmet üreteceğiz hem de bu şehrin yetenekli insanlarını dünyanın güzel insanlarıyla bir araya getirmekten keyif alacağız. Bu akşam kıymetli Belediye Başkanım Hasan Akgün'ün misafiri olmaktan Büyükçekmece'de bütün dünyaya barışı ve sevgiyi bu güzel ülkede bu güzel topraklardan yaklaşık yüz yıl önce yurtta barış dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinden, selam yolluyoruz. Ne mutlu bize ne mutlu bana" dedi ve festivali hazırlayan ekibe teşekkür etti.

AKGÜN: BU FESTİVAL SİZLERE AİT

Büyükçekmece Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "Bu festivale, dünya festivaller birliği, Dünya Halk Dansları Festivaller Birliği 7 kez altın madalya verdi. Bu sizlere ait, sponsorlara ait, bu Büyükçekmece gençliğine ve halkına aittir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz 20 sene bu festivali dünyaya mal etmeye çalıştık. Dünya kültür hayatına böyle bir festival kazandırdık. Ama mücadeleyi kendi içimizde yaptık. Şimdi İstanbul'un başına, genç, dinamik, entelektüel, insanları seven, çocuğu seven, kadını seven, kültürü seven, sanatı seven bir belediye başkanı geldi. Artık Türkiye, İstanbul, kültürde de olacak, sanatta da olacak. Dünya standartlarında kültürel faaliyetlerini yükseltecek. Bizde varız diyecek" şeklinde konuştu ve festivale katılanlara teşekkür etti.

KARALAR: BİZİM ÜLKEMİZİN İNSANININ, GÜLMEYE, MUTLULUĞA İHTİYACI VAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "Ben hep duyardım, Büyükçekmece'nin, Hasan Akgün Belediye Başkanının festivalini. Gerçekten çok güzel oldu, çok renkli oldu. Zaten birkaç kez birincilik almış en iyi festival olarak. Gerçekten ben de etkilendim, ortam çok güzel, insanlar çok güzel, gözlerinden mutluluk akıyor. Bizim ülkemizin insanının, gülmeye, mutluluğa ihtiyacı var" diye konuştu.

BÖCEK: SANATIN HER ORTAMDA, TÜRKİYE'MİZDE, İSTANBUL'UMUZDA VE DİĞER İLLERİMİZDE OLMASI DİLEĞİYLE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ben bu festivallerin hep devamını diliyorum. Zaten bizim Antalya'mız da hep festivallerle bilinir. Hepinizin de bildiği gibi bu yıl Altın Portakal'ı da geri döndürüyoruz biliyorsunuz. Ben bu festival için Hasan Akgün başkanımı hem tebrik etmek için geldim hem de böylesi festivalleri çok önemsiyorum. Hem ülkemiz açısından, hem İstanbul açısından, hem de Büyükçekmece açısından son derece, 70 üzeri ülkeden böylesi katılımla coşkuyla 20 yıldır geleneksel hale gelmiş devam ediyor. Ben başarılarının daim olmasını ve kültür sanatın her ortamda, Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda ve diğer illerimizde olması dileğiyle" dedi.

GEZEN: KÜLTÜR SANAT BİRLEŞTİRİCİDİR

Sanatçı Müjdat Gezen "Dünyada 7 tane ödül almış festival yok başka. Dünyanın her yerinden bu yıl 71 ülke katılıyor. Gençler burada buluşuyorlar. Barış meşalesi yakılıyor. Bu olay, sanatla birlikte insanları birleştiren, zaten kültür sanat birleştirici bir şeydir" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KÜTÜĞÜNE PLAKET ÇAKILDI

Festival'de 'Barış tohumları' etkinliği kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve beraberindekiler, farklı ülkelerden gelen sanat elçileriyle çiçek dikti. Barış kütüğüne plaket çakılmasının ardından 71 ülkeden gelen sanat elçileri Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nden geçti. Geleneksel kıyafetleriyle Köprü üzerinden geçenler ülkelerinin bayraklarını taşıdı. Köprü yürüyüşünün ardından havai fişek gösterisi yapıldı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu festival, Barış Manço Amfisinde düzenlenen dans gösterisiyle devam etti. Büyükçekmece Belediyesi Altın Köprü Halk Dansları topluluğunun hazırladığı dans gösterisinin ardından çeşitli ülkelerden gelenler de toplulukla birlikte sahneye çıktı. Festivalde 71 ülkeden gelelerin, sahneye çıkmasıyla kapanış gösterisi yapıldı. Belediye başkanları festival meşlaesini yaktı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Festivali 3 Ağustos'a kadar sürecek.



Kaynak: DHA

