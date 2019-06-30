Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı yapıldı

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübünün organize ettiği Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme Yarışı'nın ikincisi yapıldı.

Mimarsinan ile Gürpınar sahili arasındaki 5 kilometrelik parkurda masterler kategorisinde gerçekleştirilen yarışa yüzme, triatlon ve modern pentatlonda lisansı bulunan sporcular katıldı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, "İstanbul'umuza güzel, ciddi ve inşallah uluslararası hüviyet kazanacak bir yarış kazandırdığımız için gururluyuz. Katılan tüm sporcularımıza, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Mimarsinan sahili ile Gürpınar sahili arasındaki 5 bin metrelik mesafeyi yüzerek geçti. Ülkemiz, İstanbul'umuz çok güzel. Bu etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Genel klasmanda ilk sırayı Alper Gezmiş alırken, Hasan Bedirhan Karabağ ikinci, Duygu Özdemir üçüncü oldu.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Alper Gezmiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tahminimden biraz daha zordu. Özellikle son 1 kilometrede inanılmaz bir dalga vardı." ifadelerini kullandı.

Kadınlar kategorisinde birinci, genel klasmanda üçüncü olan Duygu Özdemir ise "Güzel bir yarıştı. Parkur çok güzeldi. Denizlerimizi iyi bir şekilde kullandığımızda güzel organizasyonlar çıkabiliyor. Böyle organizasyonların artmasını temenni ediyoru." şeklinde görüş belirtti.

Sonuçlar

Erkekler:

1- Alper Gezmiş 1.11.32

2- Hasan Bedirhan Karabağ 1.14.18

3- Sabahattin Bağatur 1.19.26

Kadınlar:

1- Duygu Özdemir 1.18.21

2- Eda Sayın 1.38.58

3- Raha Akhavan-Tabatabaei 1.40.52

Kaynak: AA