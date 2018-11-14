Büyükçekmece Kış Aylarına Hazır

Havaların soğumasıyla birlikte harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapı ve bakım onarım çalışmalarını tüm ilçe genelinde sürdürüyor.

Belediye ekipleri Büyükçekmece'de gerçekleşecek yağışlar sonrasında meydana gelebilecek su baskınlarına karşı önlem aldı.

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, su kanalları ve ızgaraların temizliğini yaparak tüm altyapı çalışmalarının bakımlarını gerçekleştiriyor.

24 saat teyakkuzda olan Acil Yol Bakım ve Onarım ekibi ise yol ve kaldırımlarda oluşabilecek sorunların ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe genelinde altyapı çalışmaları devam ediyor

Kuvvetli sağanak yağışların neden olabileceği altyapı sorunlarına karşı önlemini aylar öncesinden alan Büyükçekmece Belediyesi, İBB ve İSKİ'yle birlikte ilçenin farklı noktalarında altyapı çalışmaları yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Acil Yol Bakım ve Onarım ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Akgün, denetim yaptığı bölgelerdeki vatandaşların istek ve önerileriyle de yakından ilgileniyor.

Büyükçekmece'de yaşanan tüm sorunlar için kalıcı çözümler üreten Akgün ve ekibi kış aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi.

"Büyükçekmece için aylar öncesinden çalışmalarımıza başladık"

Büyükçekmecelilerin kış mevsimini sorunsuz bir şekilde geçirebilmesi için aylar öncesinden tedbir almaya başladıklarını belirten Başkan Akgün, "Her yıl zorlu kış ayları öncesinde ekibimle birlikte önlemler alıyoruz. Aşırı yağmur ve kar yağışları nedeniyle yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için altyapı, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Ekibim ve ben Büyükçekmeceli vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 24 saat teyakkuzdayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL